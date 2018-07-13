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Момент обрушения стартового комплекса на мысе Канаверал сняли на видео

Лина Давыдова
17:22 13.07.2018
Башни пусковых площадок не использовались с 2011 года. Американские власти приняли решение их снести.
Видео: Michael Seeley / YouTube

Американские военные снесли башни пусковых площадок А и B стартового комплекса №17 базы ВВС на мысе Канаверал. Происходящее снимали на видео очевидцы, которые были настолько впечатлены зрелищем, что сопровождали взрыв бурными овациями.

Последние годы площадки почти не использовали, поэтому власти страны приняли решение снести старые башни для строительства новых объектов.

По данным Popular Mechanics, С 1957 года по 2011 годы с башен запустили 325 ракет, включая марсоходы Spirit и Opportunity. Позже стартовый комплекс арендовала частная американская компания  Moon Express, которая надеется в будущем добывать на Луне полезные ресурсы.  

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