И треснул мост напополам: в Днепропетровской области зерновоз провалился вместе с конструкцией
В Днепропетровской области мост провалился под тяжестью грузовика с зерном.
Фото: Артур Мартовицкий/ Facebook
Видео: Артур Мартовицкий/ Facebook
В селе Новая Дача Днепропетровской области под весом грузовика, перевозившего пшеницу, рухнул мост.
Зерновоз упал вместе со сломанной кострукцией. Кадры инцидента публикует в Facebook украинский депутат Артур Мартовицкий.
По его словам, мост уже около трех месяцев находился в аварийном состоянии, но предупреждающих знаков там не было.
Водитель грузовика не пострадал, а вот зерно рассыпалось по проезжей части.