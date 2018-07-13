И треснул мост напополам: в Днепропетровской области зерновоз провалился вместе с конструкцией

В селе Новая Дача Днепропетровской области под весом грузовика, перевозившего пшеницу, рухнул мост.

Зерновоз упал вместе со сломанной кострукцией. Кадры инцидента публикует в Facebook украинский депутат Артур Мартовицкий.

По его словам, мост уже около трех месяцев находился в аварийном состоянии, но предупреждающих знаков там не было.

Водитель грузовика не пострадал, а вот зерно рассыпалось по проезжей части.