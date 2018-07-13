«Невозможно бросить смотреть»: видео с убегающим лимоном собрало миллионы просмотров

Видео с лимоном, который просто катится по наклонному ливнестоку дороги, неожиданно стало сверхпопулярным в Сети. Запись размещена в Twitter, и менее чем за два дня ее посмотрели более шести миллионов раз.

Today as I was walking home after my run I saw a large lemon rolling down the hill. It kept rolling for about a quarter mile. And now you can see it, too. pic.twitter.com/dQoHi4RrXS — Mike Sakasegawa (@sakeriver) 11 июля 2018 г.

Ролик опубликовал американец по имени Майкл Сакасегава. Он был занят утренней пробежкой и обратил внимание на огромный лимон, который, казалось, самостоятельно катился по дороге. Заинтересовавшись судьбой фрукта, бегун снял его на видео.

Лимон прокатился более четырехсот метров, преодолевая листья и небольшие лужи в ливнестоке. Фрукт катился, словно обладая некоей конечной целью и самостоятельной волей. Возможно, поэтому видеозапись стала столь популярной. Многие пользователи также отмечали, что она обладает медитативными свойствами.

В итоге американцу стало жалко оставлять «волевой» фрукт и он забрал его домой. Сакасегава отмыл лимон и поселил его на своей кухне.