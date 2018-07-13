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МИД выразил протест послу Греции в связи с высылкой российских дипломатов

Лина Давыдова
16:34 13.07.2018
В МИД РФ не исключили, что за решением Греции выслать российских дипломатов из страны стоят США.
МИД выразил протест послу Греции в связи с высылкой российских дипломатов
Фото: Алексей Иванов / ТРК Звезда

МИД РФ выразил решительный протест послу Греции в Москве Андреасу Фриганасу в связи с высылкой российских дипломатов. Об этом говорится в сообщении российского дипведомства. В министерстве иностранных дел России не исключили, что за решением Афин стоит Вашингтон.

«Очевидно, что за антироссийским решением правительства Греции, приуроченным к открытию саммита НАТО, стоит Вашингтон, открыто поддержавший данные действия в заявлении Госдепа», - предположили в Москве.

В российском диппведомстве назвали высылку российских дипломатов «необоснованной акцией, способной нанести серьезный ущерб отношениям двух стран».

Ранее газета Kathimerini со ссылкой на высокопоставленные дипломатические источники в Греции сообщила о высылке двоих российских дипломатов и запрете на въезд в страну еще двум представителям дипведомства РФ. Собеседники издания отметили, что решение Афин якобы относится исключительно к работе этих четырех человек, а не к общему отношению Греции к России.  

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