Турист сорвался со скалы над Байкалом, провисел 17 часов и выжил

Турист из Кемерово, проводящий отпуск рядом с озером Байкал, сорвался со скалы и чудом выжил. Мужчина более 17 часов провисел на дереве над обрывом, ожидая помощи.

«Информация о происшествии поступила в пятницу около восьми часов утра. Житель города Кемерово 12 июня преодолевал путь от мыса Кадильный до Больших Котов Иркутского района. Мужчина не рассчитал свои силы, предпочтя более сложный и безлюдный маршрут», - говорится в сообщении ГУ МЧС России по области.

На западном побережье Байкала турист поднялся на скалу. В какой-то момент мужчина поскользнулся на мокром мхе и сорвался. Он бы неминуемо разбился, однако сумел зацепиться за одиноко растущее дерево и залезть на него.

Далее, на протяжении семнадцати часов турист пытался связаться со спасателями. Однако в этом районе плохая связь, и мужчине удалось позвонить в МЧС только к утру. Спасатели подняли туриста с помощью альпинистского снаряжения и доставили в ближайший населенный пункт для оказания медпомощи.