СК РФ предлагает ввести в Уголовный кодекс две новых статьи

Следственный комитет РФ выступил с предложением ввести в Уголовный кодекс страны две новых статьи. Они понадобятся, чтобы верно квалифицировать различные врачебные ошибки. Как говорится в сообщении официального представителя СК РФ Светланы Петренко, такое решение было принято 12 июля после встречи сотрудников комитета и представителей медицинского сообщества «Национальная медицинская палата».

«Участники заседания выразили свою обеспокоенность ежегодным значительным увеличением количества обращений граждан в правоохранительные органы в связи с неудовлетворенностью оказанной медицинской помощью», - говорится в сообщении СК РФ.

В данный момент такие дела зачастую расследуются по разным статьям. В связи с этим был подготовлен законопроект, который предполагает добавление новых статей в УК РФ - «Ненадлежащее оказание медицинской помощи» и «Сокрытие нарушения оказания медицинской помощи» в новой редакции. По мнению ведомства, новые статьи позволят значительно снизить ошибки правоприменения.