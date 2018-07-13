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Герои необъявленной войны: 25 лет лет назад российские пограничники приняли неравный бой с боевиками

Екатерина ГАБЕЛЬ
15:50 13.07.2018
13 июля 1993 года 48 пограничников 11 часов отбивали атаки боевиков, пытавшихся прорваться через стратегически важный участок таджикско-афганской границы. Им противостояли около 250 хорошо подготовленных моджахедов. О подвиге наших пограничников в те годы практически не говорили.
Фото: МО РФ
Видео: SPaRTaK164

В 1993 году ситуация на границе с Афганистаном была крайне напряженной. В страну, раздираемую конфликтами, тянулись боевики, а из Афганистана они же везли наркотики. Однако на пути этих караванов живой силы и «дури» возникали российские пограничники.

После развала СССР для охраны границы раздираемого гражданской войной Таджикистана была сформирована Группа пограничных войск России в республике Таджикистан. Военнослужащих было катастрофически мало. На почти 1500 километров границы приходилось всего около 3500 человек. Боевики, которым наши заставы были  как кость в горле, неоднократно пытались совершить прорыв границы, однако даже немногочисленные российские военные успешно отражали атаки моджахедов.

Сначала, правда, боевики сделали попытку договориться с пограничниками. За вознаграждение наркоторговцы предлагали нашим военным закрыть глаза на перемещение караванов, но пограничники от сделки с собственной совестью категорически отказались. Тогда боевики решили силой пробить себе путь в Таджикистан, но и тут встретили ожесточенное сопротивление. В течение весны и половины лета 1993 года они прощупывали Пянджский, Московский, Ишкашимский и Хорогский погранотряды, пытаясь найти хоть какую-нибудь лазейку. Но все не получалось.

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К лету натиск усилился, выросла численность нападавших. У боевиков появились крупнокалиберные пулеметы, гранатометы и минометы. Довольно крупную атаку в мае предприняли на 9-ю заставу  Московского погранотряда, но успехом она не увенчалась.

Под утро 13 июля наряд обнаружил боевиков, которые карабкались по склонам. Видимо, изначально моджахеды думали уничтожить пограничников максимально быстро и тихо, но план провалился. И тогда на поднятую по тревоге заставу обрушился огонь минометов, крупнокалиберных пулеметов и безоткатных орудий. Боевики всеми силами пытались отрезать защитников от склада с боеприпасами.  В самом начале боя погиб начальник погранзаставы Михаил Майборода. Командование на себя пришлось взять лейтенанту Андрею Мерзликину, которому к тому времени было всего 24 года. Долго боевики не могли взять позицию пулеметчика Сергея Борина. Трижды моджахеды шли на приступ, закидывая рядового гранатами, и трижды он отбрасывал их назад. Убит он был взрывом гранаты, которая попала ему точно под ноги. Около 20 боевиков уничтожил его сослуживец Владимир Елизаров - командир кинологической службы.

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Но силы были неравны. Боевики активно обстреливали подходы к складу с боеприпасами. Казарма и еще несколько строений горели. Андрей Мерзликин, пересчитав оставшиеся патроны, решил, что нужно отступать и идти на прорыв к своим. Уходили в сторону кишлака Сари-Гор - по расчетам лейтената Мерзликина оттуда должна была прийти помощь. Однако уже возле деревни наткнулись на засаду и отошли выше. Но и там по пограничникам открыли огонь засевшие в горах боевики. Волевым решением лейтенант Мерзликин приказал прорываться. Получивший две контузии и ранение головы командир вместе со своим отрядом, пройдя три километра, наткнулся, наконец, на подмогу, которая спешила к ним с 13-й заставы. Сослуживцы пограничников не подоспели вовремя, потому что все дороги, ведущие на 12-ю, были заминированы, а при попытке саперов снять фугасы и разминировать подступы по ним открывали шквальный огонь.

«Застава, равняйсь! Застава, смирно! Равнение на середину! Личный состав 12-й заставы, оставшийся в живых, находится перед вами», - коротко отрапортовал Мерзликин.

Из того боя не вернулись 25 пограничников. Потери боевиков, по разным данным, составили от 40 до 70 человек. В тот же день позиции 12-й заставы удалось отбить и вернуть под контроль российских военных. В том бою погибли 25 пограничников, в том числе и начальник заставы Михаил Майборода. Шесть военнослужащих были представлены к званию Героя России, из которых четверо - посмертно.  

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