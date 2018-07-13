Такса выпала из самолета, шесть дней скиталась по пустыне и выжила

Двухлетняя такса по прозвищу Гаспар шесть дней скиталась по чилийской пустыне Атакама в поисках своей хозяйки.

Инцидент произошел, когда девушка из Сантьяго летела вместе с собакой в Икике, где Гаспара должна была забрать его хозяйка Янис Кавьер. Во время посадки переноска с животным упала на взлетно-посадочную полосу.

Грузчики объяснили Кавьер, что клетка выпала из грузового отсека и раскрылась при падении, а испуганный пес убежал в пустыню. Девушка сразу сообщила о пропаже питомца в социальных сетях, пишет The Mirror.

К поискам собаки подключились волонтеры, военные и работники воздушной гавани. Пугливую таксу неоднократно замечали в пустыне, однако никто не мог ее поймать. Спустя шесть дней Гаспара нашли. Ветеринар Паола Браво осмотрела пса, он сильно исхудал и перенервничал. Вскоре собака пришла в себя и набрала вес.

Авиакомпания взяла ответственность на себя и начала расследование инцидента.