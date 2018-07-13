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Росгвардия в ходе штурма под Тулой освободила похищенного владельца агрохолдинга

Вадим Синицын
15:24 13.07.2018
В ходе штурма силовикам удалось освободить владельца агрохолдинга невредимым и задержать всех лиц, причастных к его похищению. Также сотрудники СОБР изъяли у похитителей огнестрельное оружие.
Фото: СК РФ
Видео: СК РФ

В Тульской области сотрудники СОБР Управления Росгвардии освободили похищенного владельца агрохолдинга «Орловская нива» Сергея Будагова. Здание, где злоумышленники удерживали Будагова, было взято штурмом.

«Сотрудники СОБР Управления Росгвардии по Тульской области во взаимодействии с правоохранительным органами Орловской и Тульской областей в ходе спланированной специальной операции в одном из населенных пунктов региона освободили похищенного владельца агрохолдинга «Орловская нива», - рассказала глава пресс-службы тульской Росгвардии Ольга Асцатурова.

В ходе штурма силовикам удалось освободить владельца агрохолдинга невредимым и задержать всех лиц, причастных к его похищению. Также сотрудники СОБР изъяли огнестрельное оружие, обнаруженное у похитителей.

В данный момент на месте продолжает работать следственно-оперативная группы. Правоохранители проводят комплекс мероприятий с целью установить все обстоятельства совершенного преступления.

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