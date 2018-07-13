Безвкусно и оскорбительно: в ЕК ответили на сообщения СМИ об «алкоголизме» Юнкера

У главы Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера случился приступ ишиалгии. Об этом заявила официальный представитель ЕК Маргаритис Схинас. По ее словам, сейчас Юнкер чувствует себя лучше.

«Хотела бы сообщить, что в среду вечером у главы ЕК был болезненный приступ ишиалгии, Юнкер сам ранее публично объяснял, что это влияет на его способность ходить, что и произошло в среду», - цитирует Схинас РИА Новости.

Она рассказала, что Юнкер вновь приступил к работе и на следующей неделе у него запланирована плотная программа. Схинас также раскритиковала СМИ за «оскорбительные» и «безвкусные» спекуляции в связи с случившимся.

«Считаю безвкусицей, что некоторые СМИ пытаются сделать оскорбительные заголовки, используя для этого тему боли Жана-Клода Юнкера. Не думаю, что это красиво, и это несправедливо», - возмутилась представитель ЕК, отвечая на вопрос журналиста, был ли Юнкер пьян во время церемонии.

Ранее в Сети появилась видеозапись с приуроченной к саммиту НАТО церемонии, которая состоялась 11 июля в брюссельском парке Пятидесятилетия. Глава ЕК не смог самостоятельно подняться на трибуну и спуститься с нее. СМИ и интернет-пользователи предположили, что Юнкер находился под воздействием алкоголя.