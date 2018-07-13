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Россиянин избил польского дипломата в самолете Иркутск - Москва

Вадим Синицын
14:53 13.07.2018
Инцидент произошел в очереди в туалет на борту самолета.
Россиянин избил польского дипломата в самолете Иркутск - Москва
Фото: Leonid Faerberg / Transport Photo Images / Globallookpress

Россиянин избил польского дипломата на борту пассажирского лайнера. Рейс следовал из Иркутска в московский аэропорт Шереметьево.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на медицинскую службу воздушной гавани, россиянин нанес поляку множественные удары без видимых причин. Инцидент произошел после того, как пассажир посетил туалет на борту.

«Во время полета один из пассажиров - россиянин - вел себя буйно на борту лайнера. Посетив туалет, без видимых причин он набросился с кулаками на стоявшего ближе всех в очереди в санузел потерпевшего и нанес ему множественные удары», - сообщил источник агентства.

Ближе всех в очереди оказался дипломат из Польши. После инцидента он обратился за медицинской помощью с ушибами. По предварительной информации, конфликт между россиянином и поляком произошел на бытовой почве - мужчине показалось, что стоящие за ним в очереди в туалет люди якобы торопят его. Эта ситуация расстроила его, и россиянин избил первого попавшегося в очереди человека. Материалы об административном правонарушении в отношении задержанного направлены в суд.

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