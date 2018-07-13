Найден необычный способ защитить машину от угона

За последние время широкое распространение получил такой способ угона, как кодирование кодов брелоков. Преступники, имея в арсенале различные электронные приборы, могут перехватить сигнал брелока, усилить его и таким образом дистанционно разблокировать машину.

Для защиты собственного транспортного средства от угона бывший агент ФБР и эксперт по кибербезопасности Холли Хьюберт советует заворачивать автомобильные ключи в алюминиевую фольгу, которая послужит отличным изолирующим материалом, пишет The Telegraph. Она добавила, что для усиления безопасности в ночное время можно хранить ключи в металлической банке из под кофе.

Несмотря на то, что метод был давно известен, некоторые британские компании уже принялись за изготовление специализированных «клеток Фарадея» на основе фольги. Однако их средняя стоимость значительно выше самодельных: она составляет около 25 фунтов стерлингов.