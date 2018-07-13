Наглый преступник без одежды угнал авто на глазах у ошеломленного владельца в Красноярске: видео

В Красноярске мужчина угнал автомобиль на глазах ее хозяина. Все происходящее снял очевидец. Позже кадры с угоном были размещены в Сети.

Инцидент произошел в Красноярске в ночь на 13 июля. Мужчина бегал по проезжей части в одном нижнем белье и бросался на движущиеся автомобили. А затем он остановил Mazda Familia и сел в салон.

Ошарашенный водитель вышел из машины, чтобы вытащить непрошенного гостя из своего транспортного средства. Тогда мужчина заблокировал двери, сел за руль и уехал.

Как сообщает местное издание Prmira.ru, пострадавший заявил в полицию об угоне авто, в городе объявили план «Перехват».