Какие грибы можно есть, как не отравиться и сохранить их свежими

Роспотребнадзор в преддверии сезона дал советы всем, кто собирает или покупает грибы. Соотвествующие рекомендации опубликованы на официальном сайте.

Ведомство подчеркнуло, что нельзя собирать грибы возле магистралей и дорог, а также в городской черте. Не рекомендуется брать неизвестные грибы и пробовать их во время сбора. Важно помнить, что это – продукт скоропортящийся, поэтому во-первых, складывать их нужно только в плетеные корзины и, во-вторых, сразу по возвращении домой перебрать, отсортировать и приготовить каждый вид грибов отдельно.

Роспотребнадзор предупреждает, что ни в коем случае нельзя покупать грибы в местах несанкционированной торговли во избежании отравлений.

Ежегодно в России грибами травится около тысячи человек, примерно 30 случаев заканчивается летальным исходом. Тяжелее всего отравление переносят люди с ослабленным здоровьем и дети.