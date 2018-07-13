Появились первые кадры солнечного затмения суперлуной

Сегодня, 13 июля, произошло солнечное затмение. На этот раз Луна приблизилась к Земле на очень близкое расстояние - всего на 357,4 тысячи километров и смогла заслонить часть солнца.

Большинство регионов мира не могли наблюдать это небесное явление - тень от Луны прошла рано утром (с 04:48 до 07:14 по московскому времени) по малонаселенным местам планеты - на самом юге Тихого и Индийского океанов. И «задело» только часть Антарктиды и Австралии. Затмение лучше всего было видно из Антарктиды.

Совпадение новолуния с перигеем (моментом наибольшего сближения Луны с Землей) называется суперлунием.

Затмение солнца суперлуной происходит очень редко. Последний раз его было видно только в 1974 году. В следующий раз суперлуна затмит солнце в 2080 году. Снимки этого редкого явления появились на сайте spaceweather.com.