Мать Сенцова попросила Путина помиловать ее сына

Мать обвиняемого в терроризме украинского режиссера Олега Сенцова Людмила обратилась к российскому президенту Владимиру Путину с просьбой помиловать сына.

На сайте украинского телеканала «Громадське ТВ» опубликован текст обращения. В нем Сенцова заявила, что осужденного режиссера ждут дети. Она призвала президента проявить милосердие и помиловать режиссера, «не губить его жизнь и жизнь его близких».

В ходатайстве о помиловании стоит дата 22 июня 2018 года.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что обращение матери Сенцова к президенту пока нельзя воспринимать как официальное, но в случае поступления его не оставят без внимания.

Песков подтвердил, что в Кремле знают об этом письме из сообщений СМИ.

«Вы знаете, что мы, конечно, внимательно относимся к сообщениям СМИ, но воспринимать это как обращение официальное через СМИ мы не можем. Поэтому подождем, когда оно поступит. Безусловно, оно будет рассмотрено, оно не останется без внимания», - сказал пресс-секретарь президента России.

Напомним, Олег Сенцов в 2015 году был приговорен к 20 годам колонии строгого режима за организацию террористического сообщества.