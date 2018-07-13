Депутат Рады и министр энергетики Украины подрались в центре Киева

Министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик и депутат парламента Сергей Шахов устроили потасовку у здания Минэнергоугля в центре Киева, где проходит акция протеста шахтеров. Видео с произошедшим конфликтом Шахов разместил на своей странице в Facebook.

Депутат парламента направился к стенам Минэнерго на Крещатике, чтобы принять участие в протесте украинских шахтеров. Игорь Насалик в это же время подошел к зданию Верховной рады, где проходил час вопросов к правительству. Митингующие заблокировали машину министра. Внезапно между Насаликом и Шаховым начался словесный спор, который перерос в драку. Мужчин быстро разняли сотрудники полиции.