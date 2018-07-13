Лавров обвинил Трампа в нечестной конкуренции по «Северному потоку - 2»

Глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал слова Дональда Трампа и Рика Перри по поводу строительства трубопровода «Северный поток - 2». В интервью Ларри Кингу он назвал высказывания президента США и министра энергетики примером нечестной конкуренции и чистой идеологией.

Ранее в ходе саммита НАТО в Брюсселе Трамп заявлял, что Германия полностью зависит от России из-за поставок газа. Он раскритиковал Берлин за то, что он мало вкладывается в оборону, но при этом платит России «миллиарды» за газ. При этом, как напомнил Лавров, до этого президент США утверждал, что Путин ему не друг и не враг, а соперник.

«Говоря о соперничестве: я всегда верил в свободную конкуренцию, ибо свободный рынок заключается в честной конкуренции», - припомнил Лавров слова Трампа.

Более того, глава МИД РФ обратил внимание на заявление министра энергетики, по мнению которого строительство «Северного потока - 2» должно быть немедленно приостановлено, а на те европейские страны, которые собирались воспользоваться услугами России, необходимо немедленно наложить штраф.

«Я извиняюсь, но это не экономика, это не конкуренция, это уже чистая идеология и нечестная конкуренция», - цитирует Лаврова RT.

«Северный поток - 2» предполагает прокладку двух газовых ниток от побережья России до Германии. Его общая мощность составит 55 миллиардов кубометров в год.

Напомним, ранее США попросили Европу приостановить реализацию проекта газопровода.