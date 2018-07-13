Китайская копия советского Ту-16 впервые примет участие в «Авиадартсе»

Народно-освободительная армия Китая направит в Россию бомбардировщики Xian H-6K, истребители J-10A, истребители-бомбардировщики JH-7A и транспортные самолеты Y-9. Xian H-6K и Y-9 будут участвовать в конкурсе впервые. Соответствующая информация опубликована в заявлении ВВС КНР.

Армейские международные игры-2018 стартуют 28 июля на территории семи государств - Азербайджана, Армении, Белоруссии, Ирана, Казахстана, Китая и России.

Бомбардировщик Xian H-6K позднейшая модификация H-6 (Ту-16) с новыми турбовентиляторными двигателями Д-30КП-2 с тягой около 118 кН каждый.

Машина отличается новыми воздухозаборниками, модернизированной кабиной экипажа и увеличенным обтекателем антенны. Боевая нагрузка составляет 12 000 кг. Бомбардировщик способен нести 6 крылатых ракет CJ-10A (копия Х-55).

Ранее предполагалось, что самолеты будут участвовать в армейских международных играх в прошлом году.