Названа причина «красного дождя» в Норильске

Причиной необычного цвета потоков воды после дождя в Норильске стало ненадлежащее содержание трубопроводов в районе промышленной площадки Надеждинского металлургического завода.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Красноярского края, была проведена проверка по сообщению, размещенному в СМИ, о том, что третьего июля в районе Надеждинского металлургического завода прошел «красный дождь».

После проверки установлено, что причиной этого явления стало ненадлежащее содержание трубопроводов, а также неправомерное накопление веществ отвальных хвостов, состоящих в основном из инертных форм соединений железа, на кровле гидрометаллургического участка в связи с нарушением целостности этого участка трубопровода.

В ведомстве уточнили, что в конце июня - начале июля кровлю очистили, но часть материала была упакована в мешки, а часть третьего июля унесло порывами ветра на площадку перед административно-бытовым корпусом Надеждинского металлургического завода.

В целях устранения нарушений законодательства о промышленной безопасности и охране окружающей среды в адрес руководителя ЗФ ПАО «ГМК "Норильский никель"» внесено представление.

В начале июля в прессе и соцсетях появилась информация о том, что в Норильске прошел дождь красно-бурового цвета, на размещенных видео и фото видны окрашенные лужи и автомобили.