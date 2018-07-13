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На дорогах Подмосковья увеличится количество полос

Лина Давыдова
12:43 13.07.2018
Большая часть дорог Подмосковья состоит из двух полос. Для удобства водителей в Московской области планируют внедрить новую схему организации движения 2+1.
На дорогах Подмосковья увеличится количество полос
Фото: pixabay

В Подмосковье на дорогах появятся участки со специальной обгонной полосой. При этом ширина проезжей части должна быть не менее 13 метров. Такую инициативу обсуждали на организованной ГИБДД конференции, посвященной снижению аварийности на полосах встречного движения. По данным ведомства, каждое десятое ДТП происходит из-за выезда на встречку, сообщает «Коммерсантъ».

В Подмосковье большая часть дорог состоит из двух полос, чаще всего там нет ни освещения, ни ограждений. Обгон, как правило, на таких участках запрещен. Для удобства водителей в некоторых местах в пилотном режиме введена новая схема организации движения 2+1. На двухполосной дороге, проезжая часть которой должна быть не уже 13 метров, укрепляется обочина и наносится разметка для трех полос.

Средний ряд используется для объезда. Подобная схема уже работает на участке Старосимферопольского шоссе.

Вместе с тем власти Подмосковья готовят и ужесточения ПДД для автолюбителей. Так, в населенных пунктах могут появиться скоростные ограничения в 30 километров в час в районе пешеходных переходов.  

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