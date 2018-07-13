В выходные в Москве ожидается жара и дожди

Жара до 30 градусов и дожди ожидаются на территории Москвы в ближайшие выходные. Об этом рассказал «Звезде» ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, 14 и 15 июля воздух в столице прогреется до 27-30 градусов. В Подмосковье воздух прогреется до 25-30 градусов. Ночи также будут теплыми, столбик термометра будет показывать до 19 градусов. Однако без кратковременных дождей не обойдется.

В понедельник 16 июля дневная температура будет составлять 30 градусов, пройдут кратковременные осадки. Во вторник временами будет идти дождь. За вторник и среду может выпасть до половины месячной нормы осадков.