В Госдуме объяснили усталость Европы от «украинского вопроса»

В Госдуме прокомментировали высказывание депутата Верховной рады Нестора Шуфрича о том, что в Европе украинский вопрос «уже всех раздражает».

По мнению первого зампреда комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константина Затулина, причиной этого «раздражения» служат непрекращающиеся требования Украины усилить санкции в отношении России со стороны Запада, а также просьбы предоставить льготы и привилегии своей стране и членство в ЕС и НАТО. Об этом он рассказал в интервью телеканалу Russia Today.

При этом, по мнению депутата, Украина не предпринимает никаких попыток для улучшения положения собственной страны.

Он добавил, что Запад более не поддерживает политику, проводимую Киевом, и «разочарован в результатах этого режима».

Затулин предполагает, что, вероятнее всего, вскоре на Украине произойдет смена власти, что позволит Европе продолжить «рассуждения на тему о новой метле, которая наладит борьбу с коррупцией, о новых надеждах на демократические реформы».

Ранее в Раде пожаловались на «уже всех раздражающий» в Европе украинский вопрос, так как лидеры европейских стран не понимают, почему Киев не выполняет минские договоренности.