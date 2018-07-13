Украинский командующий раскрыл план по «возвращению Донбасса»

Командующий так называемой операцией объединенных сил (ООС) в Донбассе генерал-лейтенант Сергей Наев рассказал, как будет проходить возвращение региона под контроль Киева. Военный отметил, что ООС должны стать «весомым аргументом» в переговорах между украинскими властями и ополчением за столом переговоров.

«Моя задача - сделать объединенные силы весомым аргументом в этих переговорах, тогда и враг будет иначе вести себя за столом переговоров», - сказал Наев в интервью украинскому изданию «Высокий замок».

Украинский командующий также рассказал о своей работе по «идеологической деоккупации региона». Наев пояснил, что лучший способ влиять на сознание жителей Донбасса - это убеждать их в эффективной работе киевской власти.