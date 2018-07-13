Илюмжинов отстранен от должности главы FIDE

Комиссией по этике Международной шахматной федерации была приостановила деятельность Кирсана Илюмжинова на посту главы организации.

Как сообщается на сайте FIDE, комиссия единогласно обвинила Илюмжинова в нарушении Кодекса этики организации. Его полномочия главы временно приостанавливаются на 18 месяцев с 13 июля. Немедленное отстранение будет действовать полгода - до 12 января следующего года. Остальные 12 месяцев дисквалификации с отсрочкой в два года.

На конгрессе организации 3 октября 2018 года пройдут выборы президента. Этот пост Илюмжинов занимал с ноября 1995 года.