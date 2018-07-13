Верховный суд Крыма приговорил украинца Панова к восьми годам колонии за подготовку диверсий

Верховный суд республики Крым приговорил гражданина Украины Евгения Панова к восьми годам лишения свободы. Он был признан виновным по делу о подготовке диверсий.

«Назначить Панову Евгению Александровичу окончательное наказание - лишение свободы сроком на восемь лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима», - цитирует РИА Новости слова судьи.

Сам Панов своей вины не признает и вместе со своим адвокатом намеревается обжаловать приговор.

Напомним, в 2016 году ФСБ России сообщила о задержании в Крыму украинских граждан, готовивших серию терактов на территории полуострова. На допросе они признались, что намеревались заложить бомбы в аэропорту Симферополя и на автовокзале, а также устроить теракты в Севастополе, Ялте и Керчи.

Одним из организаторов диверсий оказался сотрудник ГУР МО Украины житель Запорожской области Евгений Панов.

Власти Незалежной отказались признавать причастность к сорванным диверсиям.