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У россиян стало больше свободных денег

Лина Давыдова
11:08 13.07.2018
Исследователи не исключают, что увеличившийся объем свободных денег связан с отказом россиян от поездок в сезон отпусков.
У россиян стало больше свободных денег
Фото: Евгений Епанчинцев / РИА новости

У россиян стало больше свободных денег. Исследовательский холдинг «Ромир» выяснил, что объем свободных средств, находящихся в распоряжении граждан РФ, вырос в июне на 23,2% по сравнению с майскими показателями. Сейчас он составляет 29,7 тыс.руб.

Индекс свободных денег «Ромира» высчитывается из разницы между доходами домохозяйства и тратами на товары и услуги первой необходимости. Всего социологи исследовали данные 30 тысяч россиян, 11,5 тысяч домохозяйств в 190 городах с населением более десяти тысяч человек. По результатам исследования, в городах-миллионниках значение индекса в прошлом месяце составило 38 тысяч рублей, в городах с населением от 500 тысяч до миллиона человек - около 32 тысячи рублей, а с населением 100-500 тысяч - около 21 тысячи рублей.

Вместе с тем, объясняют социологи, говорить о повышении уровня благосостояния по результатам данного исследования преждевременно. Возможно, ситуация объясняется тем, что в этом году многие граждане страны отказались от поездок во время отпуска. Проверить данное предположение можно будет после получения данных индекса свободных денег в июле и августе.  

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