На Украине посчитали потери от Крымского моста

Из-за строительства Россией Крымского моста в 2018 году Украина потеряла минимум 500 миллионов гривен. Об этом сказал министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, добавив, что главной проблемой является то, что мост ограничивает проходимость судов в порты Бердянска и Мариуполя.

«Но этих потерь, безусловно, гораздо больше, если посчитать социально-экономический эффект, потери самых судовладельцев, бизнеса», - заявил Омельян, сообщает «Радио Свобода».

Крымский мост является самым протяженным в России, его длина составляет 19 километров. В мае 2018 года по нему стартовало автомобильное движение.