Котята дикого леопарда впервые за 60 лет родились в неволе

Два котенка дикого дальневосточного леопарда впервые за 60 лет родились в неволе. Они появились на свет в Московском зоопарке. Отцом новорожденных леопардов стал хищник по кличке Николай, которого в Приморье летом 2015 года спасли из капкана браконьеров. В 2016 году леопарда поселили в Центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка, где ему подобрали пару - самку Акру.

Детеныши родились еще в июне, но самка скрывала их в берлоге. Специалистам удалось осмотреть котят лишь спустя месяц.

Оба малыша - самцы. Как сообщает пресс-служба ФГПУ «Земля леопарда», детеныши этого редкого вида кошачьих отлично себя чувствуют и гармонично развиваются.