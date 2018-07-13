Семь человек пострадали в результате взрыва на предприятии «Сургутнефтегаз»

На предприятии «Сургутнефтегаз» в Ханты-Мансийском автономной округе - Юрге (ХМАО), неподалеку от города Лянтор, произошел взрыв, в результате которого пострадали семь человек.

Спасатели прибыли через пять минут после того, как им поступил звонок. Из здания были экстренно эвакуированы все работники.

Семь человек доставлены в больницу в тяжелом состоянии, передает РИА Новости. Состояние двоих из них оценивается как тяжелое, в настоящий момент их оперируют врачи.

В пресс-службе предприятия произошедший инцидент комментировать не стали.

Причины ЧП остаются неизвестными, их устанавливают специалисты.