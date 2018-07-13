Урок жизни: министр обороны выпустил в реку в Тыве огромную рыбу

Глава Тывы Шолбан Кара-оол выложил на своей странице в соцсети несколько постов, посвященных отдыху с Шойгу в отдаленных районах республики. На одном из роликов видно, как министр выпускает в реку огромного тайменя.

«Еще один урок жизни, который преподнес Сергей Кужугетович для всех нас. Я обещал Вам видео, выполняю. Будьте бережливы к природе. Так завещали нам предки. Так поступают старшие», - написал Шолбан Кара-оол.

На одном из фото глава Тывы и министр обороны готовят завтрак по-походному на костре.

«А вот и настало время готовки завтрака. Без изысков лишних, все по-таежному. Потому и вкусно, что пахнет костром и сделано своими руками», - написал глава республики.

Ранее сообщалось, что в национальном музее Тывы открылась выставка, на которой представлены художественные произведения министра обороны РФ Сергея Шойгу.