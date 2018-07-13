На Кубани медики вернули зрение полностью ослепшей женщине
Жительница Приморско-Ахтарского района на Кубани обратилась за консультацией к офтальмологам краевой клинической больницы №1. Женщина резко потеряла зрение полгода назад.
Пациентка обследовалась в нескольких ведущих офтальмологических клиниках России, но выявить причину заболевания и вылечить его так не смогли. Об этом сообщает пресс-служба краевого министерства здравоохранения.
Обследование показало, что 53-летняя женщина перенесла геморрагический инсульт в области лобных долей головного мозга, о нем она не подозревала.
У нее повысилось внутричерепное давление, и кровь прошла через зрительные нервы и заполнила внутриглазное содержимое левого и правого глаза. Кровоизлияние вызвало токсическое поражение сетчатки, стекловидного тела, хрусталиков. Кроме того, у пациентки прогрессировала катаракта.
Офтальмологи провели серию уникальных операций на обоих глазах женщины. Врачи через бесшовные микроразрезы удалили кровяные сгустки из полости глаз, провели лазерную обработку, а также при помощи ультразвука заменили помутневшие хрусталики на искусственные.
По словам главного офтальмолога минздрава края профессора Алексея Малышева, пациентке удалось восстановить зрение. Теперь женщина живет полноценной жизнью и даже не пользуется очками.