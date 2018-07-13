Концепт уникального самолета, превращающегося в поезд, показали на видео

Французская компания Akka Technologies представила концепт самолета, который при посадке убирает крылья и продолжает движение как поезд, передает Bloomberg.

По размерам самолет сопоставим с Airbus A320. На его борту помещаются 160 пассажиров.

«После того как машины станут электрическими и автономными, следующим крупным прорывом будут самолеты», - заявил директор компании Морис Риччи.

Сообщается, что самолет может быть удобен в первую очередь тем, что пассажирам не придется самостоятельно добираться из города в аэропорты, которые зачастую находятся далеко от населенных пунктов: «превратившись» в поезд, самолет может с легкостью ехать по рельсам.

В настоящий момент компания ищет покупателя на концепт. По данным издания, разработкой подобного вида самолетов заинтересовались представители Boeing.