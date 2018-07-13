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Украинские СМИ предрекли стране кризис страшнее, чем в 2008 году

Александра Арсентьева
09:50 13.07.2018
Фактически единственными источниками финансирования для Украины в являются Всемирный банк, ЕС и еврооблигации, все они привязаны к траншу в $1,9 миллиардов от МВФ.
Украинские СМИ предрекли стране кризис страшнее, чем в 2008 году
Фото: Aziz Karimov / ZUMAPRESS.com / Globallookpress

Если Украина не пойдет на обещанные Международному валютному фонду шаги, то ее ждет девальвация, инфляция, сокращение рабочих мест, а также потеря поддержки от других стран.

Вчера, 12 июля, предприниматели и представители инвестфондов призвали власти Украины к принятию решений, которые необходимы для разблокирования 1,9 миллиардов долларов от МВФ. По их заявлению, украинское правительство, МВФ и партнеры Украины должны использовать все необходимые усилия для достижения согласия до 20 июля. На карту поставлено слишком много: два года роста ВВП, финансовая стабильность, миллиарды долларов инвестиций, тысячи рабочих мест и утечка украинцев за границу. Об этом сообщает украинское издание «НБ-Бизнес».

В настоящее время фактически единственными источниками финансирования для Украины в являются Всемирный банк, ЕС и еврооблигации, все они привязаны к вышеупомянутому траншу в $1,9 млрд от МВФ.

Как отмечает издание, миллиарда долларов, который есть у Минфина, хватит только до ноября 2018 года. Далее правительство будет, например, «давить» на госбанки, чтобы они скупали больше долларовых облигаций внутреннего государственного займа. Об этом рассказал «НВ Бизнес» главный исполнительный директор ИК Dragon Capital Томаш Фиала.

С начала 2018 года таких государственных бумаг выпустили на $2 млрд, а погашено на $1,8 млрд. То есть чистый приток валюты составил $200 млн. Но это очень маленькая сумма по сравнению с той, что нужна Минфину.

По подсчетам, денег хватит еще максимум на два месяца. Есть вариант, что правительство залезет в «карман» Национального банка.

«Нацбанк – независимая институция и заходить в его резервы нельзя, да и выглядит это лишь как краткосрочное латание дыр. Резервы регулятора нужны для балансировки платежного баланса страны, и не могут использоваться для фискальных целей или для погашения расходов из бюджета», - сказано в публикации издания.

Второй вариант - объявить дефолт. Это означает падение экономики, девальвация и инфляция.

«А дальше как снежный ком: страна снова погрузится в тяжелые времена 2014-2015 годов со всеми вытекающими последствиями. Только на этот раз будем виноваты сами, а не северный сосед», - сказано в материале «НВ Бизнес».

У Украины еще есть шанс, заявляет издание. Верховная Рада приняла законопроект о передаче в Высший антикоррупционный суд всех подследственных ему дел со дня начала его работы. Данный документ был одним из условий для получения транша от Международного валютного фонда.

Теперь украинскому правительству необходимо успеть решить два вопроса: о ценах на газ для населения и дефиците текущего бюджета.  

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