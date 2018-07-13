В Кабардино-Балкарии селевой поток перекрыл дорогу к Эльбрусу

Сильные ливни в Кабардино-Балкарии привели к сходу сели, из-за чего полицейские были вынуждены закрыть дорогу, ведущую на Эльбрус.

Сообщение о возникшей опасности поступило в региональное ГУ МЧС в пятницу, 13 июля, в пять часов утра, передает РИА Новости. После чего было принято решение перекрыть трассу А-158 Прохладный -Баксан - Эльбрус.

Водителей просят временно воздержаться от поездок в направлении Эльбруса. Движение будет восстановлено в ближайшее время. В настоящий момент на месте работают специалисты.