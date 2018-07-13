Немецкий суд разрешил экстрадицию Пучдемона в Испанию

Суд ФРГ разрешил выдать Испании экс-главу Каталонии Карлеса Пучдемона, который ранее был обвинен в растрате государственных средств, передает местное издание Süddeutsche Zeitung. При этом в экстрадиции по обвинению в подстрекательстве к бунту суд отказал.

Теперь испанским властям необходимо получить лишь согласие немецкой прокуратуры.

Напомним, испанские власти обвиняют Пучдемона в организации госпереворота. 25 марта он был задержан на границе Германии и Дании на основании ордера на арест, выданного Мадридом.

В настоящий момент бывший глава Каталонии находится в Германии под подпиской о невыезде. Он был выпущен под залог в 75 тысяч евро.