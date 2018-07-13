Немецкий суд разрешил экстрадицию Пучдемона в Испанию
Экс-глава Каталонии может быть выдан Мадриду по обвинению в растрате государственных средств.
Фото: Britta Pedersen / dpa / Globallookpress
Суд ФРГ разрешил выдать Испании экс-главу Каталонии Карлеса Пучдемона, который ранее был обвинен в растрате государственных средств, передает местное издание Süddeutsche Zeitung. При этом в экстрадиции по обвинению в подстрекательстве к бунту суд отказал.
Теперь испанским властям необходимо получить лишь согласие немецкой прокуратуры.
Напомним, испанские власти обвиняют Пучдемона в организации госпереворота. 25 марта он был задержан на границе Германии и Дании на основании ордера на арест, выданного Мадридом.
В настоящий момент бывший глава Каталонии находится в Германии под подпиской о невыезде. Он был выпущен под залог в 75 тысяч евро.