Всемирный банк зафиксировал рост российской экономики

Объем ВВП России за последний год вырос с общей сложности на 300 миллиардов долларов - до 1,58 триллиона, что подняло Россию с 12 на 11 место в рейтинге экономик мира по объему ВВП. Об этом свидетельствуют обновленные данные, опубликованные на сайте Всемирного банка.

На первом месте рейтинга расположились США, следом идет Китай, а замыкает тройку Японию. На четвертом и пятом местах располагаются Германия и Великобритания.

Также свою позицию в рейтинге улучшила Индия: она поднялась с седьмого место на шестое, обогнав Францию. Десятку замкнула Канада. А на одиннадцатом месте, опередив Южную Корею, расположилась Россия.

Накануне американский инвестиционный банк Bank of America Merrill Lynch назвал экономику России сильнейшей среди развивающихся стран. Отмечается, что Россия обладает самым сильным показателем внешней ликвидности, сбалансированного бюджета и текущего счета, а также низким уровнем внешнего долга.