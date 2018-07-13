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Порошенко назвал «эффективный» способ закупки российского газа

Александра Арсентьева
08:08 13.07.2018
В очередной раз украинский лидер заявил, что газопровод «Северный поток - 2» - это политический проект.
Порошенко назвал «эффективный» способ закупки российского газа
Фото: Danil Shamkin / ZUMAPRESS.com / Globallookpress

Украинский президент Петр Порошенко посчитал, что стране следует закупать российский газ по тем же правилам, которых придерживаются другие государства Европы.

Заявление Порошенко, сделанное им по итогам саммита НАТО, было опубликовано на сайте лидера Украины.

«Наиболее эффективным было бы, если Украина, как часть Европы, покупала российский газ на российско-украинской границе», - заявил президент.

Кроме того, в очередной раз украинский лидер сказал, что газопровод «Северный поток - 2» - это политический проект. По его мнению, его реализация содержит в себе «большие риски» для экономики Европы. Он отметил, что европейские лидеры постепенно начинают понимать «настоящие цели» строительства газопровода.

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