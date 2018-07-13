В Астраханской области ввели режим ЧС из-за аномальной жары
Дождей в этом регионе не было уже несколько недель.
Фото: Sebastian Willnow/ dpa/ Globallookpress
В Астраханской области пришлось ввести режим чрезвычайной ситуации из-за аномальной жары. Дождей в этом регионе не было уже несколько недель.
«В настоящее время на территории области установилась аномально жаркая с суховейными явлениями погода», - говорится на сайте регионального Министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности.
В ведомстве добавили, что в области было зафиксировано начало почвенной и атмосферной засухи. Все это привело к потере урожая.
Кроме того, проблемы возникли и у животноводов, поскольку для поения сельскохозяйственных животных нет воды.
«Территории пастбищ Астраханской области находятся в критическом состоянии», - подчеркнули в министерстве.