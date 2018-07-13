В Астраханской области ввели режим ЧС из-за аномальной жары

В Астраханской области пришлось ввести режим чрезвычайной ситуации из-за аномальной жары. Дождей в этом регионе не было уже несколько недель.

«В настоящее время на территории области установилась аномально жаркая с суховейными явлениями погода», - говорится на сайте регионального Министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности.

В ведомстве добавили, что в области было зафиксировано начало почвенной и атмосферной засухи. Все это привело к потере урожая.

Кроме того, проблемы возникли и у животноводов, поскольку для поения сельскохозяйственных животных нет воды.