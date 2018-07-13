В Раде пожаловались на «уже всех раздражающий» в Европе украинский вопрос

Украинский вопрос перестает быть первостепенной темой на европейских саммитах, более того, он начинает раздражать Европу. Об этом заявил депутат Верховной рады Нестор Шуфрич.

Он отметил, что главной причиной тому служит нежелание Киева выполнять минские договоренности. Эта позиция не устраивает Европу.

«Я вот только вернулся с берлинского саммита Парламентской ассамблеи ОБСЕ, и, знаете, украинский вопрос там уже всех раздражает. Никто не понимает, почему не выполняются Минские соглашения, почему украинский парламент не хочет реализовать то, что может сделать только он - принять законы», - сообщил украинский политик в эфире телеканала «112 Украина».

Шуфрич добавил, что решением конфликта не могут и не будут заниматься ни Берлин, ни Вашингтон. Его решением должен заниматься Киев, однако, по признанию депутата, «коалиция и президент блокируют этот вопрос».