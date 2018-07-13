Грустная песня ретривера растрогала жюри шоу талантов: видео

Золотистый ретривер Оскар вместе хозяйкой Пэм выступил на конкурсе America’s Got Talent.

По словам хозяйки собаки, Оскар очень талантлив: он поет, держит ноту и даже умеет делать вибрато (изменение тембра пения). Она рассказала, что однажды начала играть, и ретривер неожиданно запел. Оскар впечатлил самого основателя проекта Саймона Коуэлла, который отметил, что именно этого не хватало шоу многие годы.

Собака легко прошла в следующий этап конкурса, а его хозяйке жюри посоветовало старательнее играть на клавишах.