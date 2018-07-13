Китай показал танковый вариант российского «Града»

Минобороны КНР продемонстрировало танковый вариант версии советской реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град», передает China Military Online.

На снимках опубликована китайская система PHZ-89, представляющая из себя смонтированную на бронированном гусеничном шасси Type 321 аналог пусковой установки «Града».

Система оснащено 40-ствольным пакетом с дополнительным контейнером с 40 реактивными зарядами, с помощью которых время перезарядки становится возможным сократить до трех минут. Дальность стрельбы в этом случае может достигать до 30 километров.

PHZ-89 разгоняется до 55 километров в час, запас ее хода – 450 километров. В экипаж боевой машины входит пять человек.