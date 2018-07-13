Над Лондоном запустят младенца-Трампа

Над Лондоном будет запущен воздушный шар в виде президента США Дональда Трампа в образе младенца. Данное решение приняли участники акции, которые выступают против визита американского лидера США.

Организаторы сравнили Трампа с «большим раздраженным ребенком с хрупким эго». Кроме того, они обвинили президента США в демагогии и расизме, а также в угрозе для мигрантов, меньшинств и женщин.

По словам участников акции, Трамп опасен для мира, поэтому они хотят сделать так, чтобы американский лидер знал, что вся Великобритания презирает и смеется над ним. Об этом сообщает Vice news.

Ожидается, что шар взлетит 13 июля в Лондоне над Парламентской площадью. «Младенец-Трамп» в воздухе пробудет около двух часов.

Для реализации данного проекта организаторы акции собрали почти 20 тысяч фунтов стерлингов.