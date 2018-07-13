Мик Джаггер посетил храм Василия Блаженного и послушал церковный хор

Вчера, 12 июля, основатель и солист рок-группы The Rolling Stones Мик Джаггер посетил храм Василия Блаженного на Красной площади в Москве. Для музыканта была организована экскурсия по храму.

Джаггер послушал произведение церковного хора. Он назвал пение замечательным, а также сделал фотографию с хором.

На вопрос ТАСС о том, как музыканту ЧМ-2018, Джаггер поднял большой палец вверх. А по поводу поражения сборной Англии, которая 11 июля проиграла Хорватии, он ответил: «Что ж, бывает».

Также Джаггеру предложили осмотреть выставку золотых изделий, но он отказался и вместе с сопровождающими отправился в сторону своего отеля.