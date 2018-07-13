Более 10 тонн гуманитарной помощи передали российские военные жителям сирийской провинции Дераа

Российские военнослужащие доставили более 10 тонн гуманитарной помощи в недавно освобожденный от боевиков город Даиль в сирийской провинции Дераа, находящийся неподалеку от административного центра региона. Об этом сообщил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Алексей Цыганков.

«Конечно же, город нуждается в гуманитарной помощи. И сегодня мы в очередной раз готовы оказать помощь братскому сирийскому народу», - сказал Цыганков.

Улучшение гуманитарных условий в освобожденных от боевиков районах очень сильно способствует возвращению беженцев. В частности, в Даиль уже вернулись более 20 тысяч жителей.