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Более 10 тонн гуманитарной помощи передали российские военные жителям сирийской провинции Дераа

Алексей Гундарев
06:20 13.07.2018
Люди получили муку, рис, питьевую воду и другие продукты.
Более 10 тонн гуманитарной помощи передали российские военные жителям сирийской провинции Дераа
Фото: Минобороны РФ

Российские военнослужащие доставили более 10 тонн гуманитарной помощи в недавно освобожденный от боевиков город Даиль в сирийской провинции Дераа, находящийся неподалеку от административного центра региона. Об этом сообщил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Алексей Цыганков.

«Конечно же, город нуждается в гуманитарной помощи. И сегодня мы в очередной раз готовы оказать помощь братскому сирийскому народу», - сказал Цыганков.

Улучшение гуманитарных условий в освобожденных от боевиков районах очень сильно способствует возвращению беженцев. В частности, в Даиль уже вернулись более 20 тысяч жителей.

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