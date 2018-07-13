Под Волгоградом пятые сутки горит стадион: видео

На стадионе имени Логинова в городе Волжском под Волгоградом уже пятые сутки горит административное здание. Открытый огонь пожарным удалось потушить еще 8 июля, однако деревянные перекладины продолжают тлеть.

Сложность заключается еще и в погодных условиях, так как непрекращающийся сильный ветер вновь раздувает пламя, сообщают очевидцы.

Полностью разобрать завалы спасателям также пока не удается из-за высокой опасности: здание накренилось и в любой момент может рухнуть. Пожарным остается только дежурить у гигантского пепелища и проливать появляющееся очаги огня.