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Плавающие машины: Брест накрыл сильный ливень

Василиса Морозова
05:50 13.07.2018
Вечером 12 июля ливень превратил улицы Бреста в полноводные реки, по которым плавали автомобили.
Фото: oshish / Instagram

В Бресте устраняют последствия мощнейшего ливня. В белорусский город стихия заглянула 12 июля всего на 2 часа, но за это время успела затопить улицы, подвалы, подземные парковки и даже первые этажи домов.

Бурные потоки заливали все на своем пути: где-то проезжая часть полностью ушла под воду, так что автомобилисты преодолевали водные преграды на свой страх и риск. Местные жители, кто отважился ехать общественным транспортом, практически барражировали по дорогам.

Очевидцы делятся кадрами, на которых видно, что серьезно затопило автобусы. Жители Бреста, которые остались на улицах, чтобы добраться до дома, были вынуждены снимать обувь и идти босиком.

Больше всего воды скопилось во дворах, канализация не выдерживала напора — автомобили затопило по окна.  Произошло все так быстро, что водители просто не успели их отогнать со стоянок. Машины спасали с помощью спецтехники.

Местные СМИ пишут, что на 13 июля синоптики обещают град в городе.  

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