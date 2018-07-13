Солнечное затмение суперлуной ожидается в пятницу 13-го

В пятницу, 13-го июля, ожидается редкое природное явление – Луна сблизится с Землей на очень небольшое расстояние и заслонит часть Солнца. Затмение начнется в 04:48 мск при восходе Солнца в юго-западной части Индийского океана, отметили в Московском планетарии.

«На суше частное затмение с очень малой фазой можно будет наблюдать только в Австралии в окрестностях города Мельбурн и на острове Тасмания», - говорится в сообщении планетария.

Как пишет научное издание Space, главными свидетелями этого затмения станут императорские пингвины, поскольку лучше всего его будет видно в Антарктиде.

Первое затмение в 2018 году было зафиксировано 15 февраля. Следующее затмение ожидается 11 августа. Однако все солнечные затмения – частные, это значит, что наблюдать их можно только в приполярных областях Южного и Северного полушарий Земли.

При этом, как утверждает Nine News Melbourne, последний раз в пятницу 13-го в Австралии солнечное затмение наблюдали в декабре в 1974 года.