Трамп отказался «порвать» с Москвой из-за инцидентов с отравлениями в Британии

Американский президент Дональд Трамп намерен поддерживать связи с российским лидером Владимиром Путиным, несмотря на то, что его европейские коллеги пытаются обвинить Москву в причастности к инцидентам с отравлениями в Солсбери и Эймсбери.

«Я думаю, что ладить с Китаем и ладить с Россией – это хорошо», - заявил Трамп в интервью The Sun в ответ на соответствующий вопрос журналиста.

Саммит глав США и России пройдет в Хельсинки 16 июля. На саммите в том числе планируется обсудить ситуацию в Сирии и на Украине, а также вопрос о якобы вмешательстве Москвы в американские президентские выборы.

Ранее Трамп заявил, что считает Путина своим конкурентом, но не врагом, а в дальнейшем надеется, что российский президент станет его другом.

Напомним, после инцидента с отравлением британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери, правительство Великобритании бездоказательно обвинила в причастности к инциденту Россию, устроив шумную информационную кампанию.

Такие же обвинения в сторону Москвы прозвучали после якобы похожего инцидента в Эймсбери, где в результате воздействия неизвестного вещества погибла женщина, а мужчина оказался в реанимации.