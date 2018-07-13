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Трамп решил перекрасить «борт номер один» в американские цвета

Василиса Морозова
04:58 13.07.2018
СМИ узнали о том, что президент США Дональд Трамп намерен изменить дизайн президентского самолета, перекрасив его в «более американские» цвета.
Трамп решил перекрасить «борт номер один» в американские цвета
Фото: Olivier Douliery / Globallookpress

Американский лидер Дональд Трамп заявил о желании перекрасить президентский самолет из бело-синего в «более американский цвет».

Как сообщает Axios со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, президент США намерен заменить цвет, который он называет «цветом Джека Кеннеди», на более смелый, который будет выглядеть более «американским». По его мнению, надо добавить больше красного.

По словам источника, Трамп может решиться на обновление президентского лайнера, однако изменения могут вызвать негодование у ВВС США. Дело в том, что нынешний дизайн нравится высокопоставленным офицерам, поскольку он узнаваем.

Цветом правительственного самолета занимался в начале 1960-х Джон Кеннеди с супругой Жаклин Кеннеди.

По данным РИА Новости, в США новые президентские самолеты придут на смену действующим двум самолетам Boeing 747-200B после начала 2021 года.  

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